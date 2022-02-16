Скончался известный азербайджанский поэт

В возрасте 78 лет скончался член Союза писателей Азербайджана, председатель Союза писателей Карабаха, профессор, бывший ректор Педагогического университета Ханкенди Энвер Ахмед. Об этом сообщил его племянник, журналист Рустам Абульфатоглу.

Энвер Мисир оглу Ахмедов родился в 1943 году в селе Салманбейли Агджабединского района.

Окончил Бакинский статистический техникум, затем продолжил образование на филологическом факультете Азербайджанского государственного университета.