Скончался известный азербайджанский поэт
В возрасте 78 лет скончался член Союза писателей Азербайджана, председатель Союза писателей Карабаха, профессор, бывший ректор Педагогического университета Ханкенди Энвер Ахмед. Об этом сообщил его племянник, журналист Рустам Абульфатоглу.
Энвер Мисир оглу Ахмедов родился в 1943 году в селе Салманбейли Агджабединского района.
Окончил Бакинский статистический техникум, затем продолжил образование на филологическом факультете Азербайджанского государственного университета.
Работал в Агджабединской районной газете Sürət (ныне Aran), был доцентом кафедры азербайджанского языка и литературы Государственного педагогического института Ханкенди.
Э.Ахмед возглавлял Шушинский филиал Азербайджанского государственного педагогического университета (1994-2000), Агджабединский филиал Азербайджанского института учителей (2000-2002).
Последним местом его работы был Институт проблем образования при Министерстве образования, где он занимал должность заведующего отделом.