Российские компании подали 14 заявок на реализацию проектов на освобожденных территориях Азербайджана

14 российских компаний подали заявки на работу на освобожденных территориях Азербайджана, заявили вице-премьер Азербайджана, сопредседатель азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Шахин Мустафаев и вице-премьер России, сопредседатель комиссии с российской стороны Алексей Оверчук в ходе видеоконференции.

Было отмечено, что Азербайджан и Россия продолжат оказывать всестороннюю поддержку росту взаимных инвестиций.

На встрече отмечалось, что для российских компаний созданы возможности для участия в проектах, реализуемых в индустриальных парках Азербайджана.