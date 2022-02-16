Пашинян готов подписать соглашение с Баку

Армения надеется в ближайшем будущем подписать юридический документ с Азербайджаном, что позволит начать строительство железной дороги Ерасх (Араздеен) - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В настоящее время мы выполняем конкретные работы по строительству армянского участка железной дороги Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз. Технические работы уже начались. В ближайшее время надеемся, что достигнутые договоренности будут отражены в виде документа и процесс получит полное развитие", - цитирует ТАСС армянского премьера.

По словам Пашиняна, в четверг правительство также объявит тендер для компаний по началу строительства участка Сисиан - Каджаран стратегической автомагистрали Север-Юг. "Конечно, при наличии политических договоренностей дорога Север-Юг может также связать Азербайджан, Армению и Турцию", - добавил он.