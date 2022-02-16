Пентагон напомнил Европе о важности единства в украинском вопросе

Министр обороны США Ллойд Остин и его коллеги во Франции Флоранс Парли, Германии Кристина Ламбрехт и Великобритании Бен Уоллес во время встречи в Брюсселе подтвердили важность единства НАТО в вопросе русско-украинского конфликта, передает «Интерфакс-Украина».

Как отметил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, министры согласились с важностью единства НАТО для сдерживания России, спокойствия союзников на восточном фланге альянса и поддержания международного порядка, основанного на правилах. Они также обсудили недавние дипломатические контакты с Россией и заявили о необходимости деэскалации ситуации, высказались в поддержку территориальной целостности Украины.