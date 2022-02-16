Politico назвала новую дату «российского вторжения» в Украину

«Аналитики сообщили нам, что одержимость 16 февраля отвлекла внимание от реальных ключевых дат», — пишет издание. Журналисты объясняют выбор 20 февраля в качестве даты «нападения» тем, что именно в этот период будут завершены «крупнейшие военные учения со времен холодной войны». Речь идет о совместных маневрах Беларуси и России «Союзная решимость-2022», передает Газета.ру.

Кроме того, именно 20 февраля заканчивается Мюнхенская конференция по безопасности, в которой примут участие президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь США Энтони Блинкен. «Начало вторжения в то время, когда американские высокопоставленные лица находятся в Европе, а глава Украины находится за пределами страны, может оказаться абсолютным унижением — своего рода геополитическим троллингом, который любит Путин», — пишет Politico.

Также предполагается, что Москва не захочет «начать наступление» до окончания зимних Олимпийских игр в Пекине — 20 февраля. При этом американское издание отмечает, что если к 1 марта вторжение в Украину так и не будет осуществлено, то многие смогут вздохнуть с облегчением.

Ранее британский таблоид The Sun заявлял, что Россия «вторгнется» на Украину в 3:00 по киевскому времени 16 февраля.