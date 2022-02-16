Предпринимателя-мошенника экстрадировали в Азербайджан

В Азербайджан экстрадирован арестованный в Украине предприниматель Низами Керимов. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

При расследовании следственным отделом Управления полиции Апшеронского района уголовного дела появились обоснованные подозрения в том, что Низами Керимов, будучи директором ООО "Рафат ЛТД", злоупотреблял доверием гражда и нанес им крупный ущерб, продавая земельные участки без права собственности с целью завладения чужим имуществом. Керимов привлечен к следствию в качестве обвиняемого по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба).

В 2017 году в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста, и он был объявлен в розыск. Н.Керимов задержан в Украине 13 января 2022 года, а 17 февраля экстрадирован в Азербайджан.