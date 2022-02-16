США перебросили в Германию истребители F-35

«Самолеты были отправлены на авиабазу Шпангдалем вместе с пилотами, техникой и вспомогательным персоналом с 388-го и резервного 419-го подразделений», - говорится в сообщении.

Вместе с самолетами F-35 США также отправили восемь F-15E в Польшу, а шесть KC-135 Stratotankers отправились на авиабазу Рамштайн в Германии.

«Развертывание американских истребителей на авиабазе Шпангдалем повышает обороноспособность НАТО и усиливает нашу способность действовать сообща. Мы имеем дело с динамичной обстановкой, и это развертывание значительно усиливает НАТО», - заявил командующий ВВС США в Европе и Африке Джефф Харриган.