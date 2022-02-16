Кочарян: «Наивно было бы думать, что ОДКБ могла как-то защитить нас»

"На уровне личных контактов лидеры стран ОДКБ гораздо ближе к президенту Азербайджана. Поэтому наивно было бы думать, что ОДКБ могла как-то отреагировать и защитить нас. Это просто исключено". Об этом на пресс-конференции 17 февраля заявил второй президент Армении Роберт Кочарян, пишет news.am.

Кочарян отметил, что в январе наиболее часто обсуждалась тема ОДКБ: "Есть ОДКБ или нет, мертва она или жива, почему ОДКБ не вмешалась, когда было "нападение" на Армению".

Он напомнил историю создания ОДКБ, добавив, что хорошо знаком с мотивационными вопросами и направлениями ее создания, тремя ее векторами и центральной ролью России во всех трех векторах: "У всех стран ОДКБ, кроме России, и с Турцией, и с Азербайджаном гораздо более теплые отношения, гораздо более обширные отношения во всех сферах, чем с нами. Сюда входят хозяйственные объемы, межгосударственные контакты, межгосударственная договорная база, культурные связи и др.