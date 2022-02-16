Столтенберг: «НАТО все еще не видит признаков деэскалации вокруг Украины»
НАТО полагает, что мир и стабильность в Евроатлантическом регионе поставлены под угрозу, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.
По его словам, альянс пока не видит признаков деэскалации вокруг Украины.
«Когда мы встречаемся сегодня, мир и стабильность в Евроатлантическом регионе поставлены под угрозу. Есть сигналы из Москвы, что дипломатические усилия могут продолжаться, но пока НАТО все еще не видит никаких признаков отвода [российских войск] или деэскалации вокруг Украины», - сказал Столтенберг, открывая заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны с участием глав военных ведомств Украины и Грузии.