Говоря о том, чем экспресс-тест на COVID-19 отличается от ПЦР-анализа, З.Байрамов заявил следующее: «Экспресс-тесты, которые мы также называем Rapid-тестами, в отличие от ПЦР-тестов (полимеразная цепная реакция) в основном проводятся на основании анализа крови. В этом случае тесты на антигены помогают определить, инфицированы или были ли вы инфицированы вирусом».

Отвечая на вопрос, что такое антигены, генетик сказал, что «антигены - это идентифицирующие частицы, которые со временем образуются в нашем организме против любого инородного тела, попадающего в него извне (бактерии, вирусы, грибки и др). Эти частицы образуются после защитных реакций нашей иммунной системы, которая уничтожает эти «инородные тела», и остаются в нашем организме длительное время (иногда на всю жизнь) в качестве частиц «иммунологической памяти». Эти антигены против вируса COVID-19 могут оставаться в нашем организме максимум 6 месяцев, а затем наш организм становится незащищенным от вирусных и инфекционных заболеваний, потому что наша иммунная система «забывает» эти вирусы. Поскольку антигены можно обнаружить в крови как минимум через 2 недели, этот метод не считается оптимальным для раннего выявления COVID-19.

Для этого достаточно даже небольшого количества вируса. В результате ПЦР-реакции генетический материал вируса многократно размножается полимеразной реакцией, и тест легко его видит. Поэтому этот тест считается наиболее чувствительным методом.

В отличие от экспресс-тестов для проведения ПЦР-анализа подойдет любой биологический материал. ПЦР-анализ предназначен для выявления в организме генетического материала коронавируса, поэтому очень чувствителен и даже может показать наличие возбудителя на раннем этапе заражения. В результате ПЦР-реакции генетический материал вируса размножается в несколько раз, и тест легко его выявляет. Поэтому этот тест считается наиболее чувствительным методом».

Говоря о задержках с выдачей результатов тестирования на COVID-19, специалист Минздрава отметил, «ПЦР-диагностика проводится в специальной лаборатории в несколько этапов. Вначале с помощью ПЦР проводится амплификация, то есть простое увеличение числа копий молекулы ДНК. Для выполнения фазы амплификации в аппарат необходимо поместить заборы мазков на ковид 96 человек (например, если тест проводится на амплификаторе CFX96 BioRad). Размещение небольшого количества образцов в случае массового заражения является экономически нецелесообразным. С учетом всех трех этапов (экстракция, амплификация и сбор образцов, а затем доставка биоматериала в лабораторию) результаты ПЦР-теста для 96 пациентов будут доступны только через 3-4 часа. Учитывая это, на проверку 10-20 тысяч тестов уходит много времени. По этой причине в последние дни произошли некоторые задержки с результатами тестирования».

Отвечая на вопрос, как отличить омикрон-вариант от других штаммов коронавируса, генетик отметил, что до тех пор, пока какой-либо вирус не может быть идентифицирован с помощью ПЦР, проводится генетическая идентификация вируса (последовательность ДНК или РНК материала). Их идентификация в настоящее время осуществляется современными приборами, которые мы называем секвенаторами (секвенсор), а этот этап идентификации - секвенация. Именно после фазы секвенирования мы знаем, из какой аминокислотной последовательности состоит вирус, и используем его основную «несущую» часть в качестве «детерминантных праймеров» в реакциях ПЦР

Закир Байрамов подчеркивает, что в мире увеличивается скорость распространения коронавируса, что происходит из-за мутаций вируса. Для контроля за эпидемиологической ситуацией проводятся регулярные анализы генетических мутаций вируса. Научными исследованиями доказано, что вакцинация - наиболее эффективный способ защиты от осложнений, которые может вызвать коронавирусная инфекция.