Разыграны крупные выигрыши в мгновенных лотереях Azərlotereya

Мгновенные лотереи Brilliant, Şans ulduzu и Qızıl, организованные ОАО Azərlotereya, продолжают радовать крупными выигрышами на суммы 100 000, 50 000 и 25 000 манатов. В этот раз несколько выигрышей нашли своих счастливых обладателей.

Очередной крупный выигрыш в мгновенной лотерее Şans ulduzu в 50 000 манатов выиграл житель Баку. В Мингячевире и Шамкире были разыграны два крупных выигрыша мгновенной лотереи Qızıl по 25 000 манатов каждый.

Но выигрыши на этом не закончились. Жителю Баку посчастливилось выиграть 100 тысяч манатов в мгновенной лотерее Brilliant в одном из супермаркетов столицы.