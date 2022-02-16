Разыграны крупные выигрыши в мгновенных лотереях Azərlotereya
Мгновенные лотереи Brilliant, Şans ulduzu и Qızıl, организованные ОАО Azərlotereya, продолжают радовать крупными выигрышами на суммы 100 000, 50 000 и 25 000 манатов. В этот раз несколько выигрышей нашли своих счастливых обладателей.
Очередной крупный выигрыш в мгновенной лотерее Şans ulduzu в 50 000 манатов выиграл житель Баку. В Мингячевире и Шамкире были разыграны два крупных выигрыша мгновенной лотереи Qızıl по 25 000 манатов каждый.
Но выигрыши на этом не закончились. Жителю Баку посчастливилось выиграть 100 тысяч манатов в мгновенной лотерее Brilliant в одном из супермаркетов столицы.
Что касается прозрачности и выигрышного фонда при организации лотерей, то следует отметить, что мгновенные лотереи, организуемые Azərlotereya, разрабатываются в сотрудничестве с ведущей мировой компанией по азартным играм Scientific Games. Количество билетов и выигрышей четко отмечены на обратной стороне каждого билета мгновенных лотерей. Оглашение личности победителей лотерейных игр возможно только с разрешения самих победителей.
В мгновенных лотереях есть еще шанс стать обладателем выигрышей в крупных размерах. Приобрести билеты мгновенных лотерей Brilliant, Şans ulduzu и Qızıl, организованные Azərlotereya, можно в точках продаж лотерей, отделениях Azərpoçt, в сети магазинов Maxi.az и Optimal Elektronika, а также во всех пунктах Misli.