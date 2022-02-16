Военнослужащим МВД и Внутренних войск присвоено звание «Ветеран войны»

В рамках реализации распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 29 декабря 2021 года военнослужащим Министерства внутренних дел, в том числе Внутренних войск МВД, принимавшим участие в боевых действиях за территориальную целостность нашей страны с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, присвоено звание «Ветеран войны», сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения.

На основании списка, согласованного с Кабинетом министров, информация о лицах, получивших звание «Ветеран войны», была включена в подсистему Zəfər Минтруда и соцзащиты.

С 1 января 2022 года военнослужащим, данные которых внесены в подсистему, назначена и выплачивается ежемесячная Президентская пенсия в размере 80 манатов.