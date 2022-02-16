Затишье в Донбассе сменилось обострением

В «ЛДНР» утверждают, что ВСУ открыли огонь по их позициям, в том числе с применением запрещенного оружия.

Сепаратисты Донбасса и Вооруженные силы Украины на фоне сохраняющейся угрозы российского «вторжения» обменялись обвинениями в нарушении перемирия.

В то же время в штабе Операции объединенных сил (ООС) Украины сообщили украинским СМИ, что сепаратисты обстреляли населенный пункт Станица Луганская в Луганской области. В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада. У двоих гражданских лиц контузии.

Сообщается также, что половина населенного пункта осталась без электричества. Украинские военнослужащие эвакуировали мирных жителей в укрытие.

Росбалт пишет, что на фоне новостей из Донбасса российские рубль и фондовый рынок в ходе сегодняшних торгов снижаются. Так, курс доллара расчетами «на завтра» вырос на 1,09 руб. — до 76,345 руб., а курс евро — на 98 коп. до 86,68 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.