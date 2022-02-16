В Азербайджане очень чутко относятся к детям, больным гемофилией и талассемией. Дети, страдающие этим заболеванием, охвачены государственной заботой. Реализация Государственной программы «Забота о детях, больных гемофилией и талассемией», утвержденной соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева, продолжается на высоком уровне, сообщили haqqin.az в ПО.

Производственное объединение «Азеригаз» всегда чутко относилось к акции добровольной сдачи крови, которая направлена на помощь детям и имеет жизненно важное значение для тысяч людей. Сотрудники Центрального банка крови обследовали работников «Азеригаз», желающих сдать кровь на мероприятии, проводимом в помощь людям, страдающим различными заболеваниями крови.

В рамках благотворительной акции, проведенной с участием руководящих лиц производственного объединения в административном здании, сдали кровь 127 волонтеров. В ближайшие дни к этой благотворительной акции присоединятся работники Ремонтно-строительного управления ПО и Сумгаитского газоразведочного участка. Кровь и препараты крови будут использованы при лечении больных гемофилией и талассемией, а также людей, нуждающихся в переливании крови.