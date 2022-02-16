Зеленский предложил встречу Путину «в любом формате»

Украинский президент Владимир Зеленский вновь предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры.

"Дипломатия начнется, когда мы сядем за стол переговоров", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов, передало в четверг издание РБК-Украина. Зеленский подчеркнул готовность к "любому формату" переговоров.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в четверг, что Киев неоднократно предлагал встречу Путина и Зеленского, но никогда не говорил, зачем именно.