Первый вице-спикер заговорил об опасности «цветной революции» в Азербайджане по следам наших выступлений
«Освобождение территорий Азербайджана от оккупации в кратчайшие сроки – за 44 дня – в результате осуществляемых президентом Ильхамом Алиевым мер в области национальной и внешней политики, строительства армии, беспокоит многие круги, связанные с армянским капиталом». Об этом АПА заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли.
Гусейнли отметил, что если до восстановления территориальной целостности Азербайджана заявления или доклады некоторых международных структур носили своего рода теоретический характер, то сегодня эти структуры пытаются реализовывать проекты, рассчитанные на практические результаты.
«Именно поэтому президент Ильхам Алиев регулярно на основании весомых аргументов излагает свое мнение по этим вопросам. На форуме, посвященном 25-летию Дня азербайджанской молодежи 2 февраля, глава государства еще более конкретно выразил свое отношение к этому вопросу и подверг критике одного из авторов идеи «цветных революций» – Фонд Джорджа Сороса. Президент рассказал о предпринимаемых время от времени попытках некоторых кругов на Западе совершить «цветную революцию» и в Азербайджане, отметив, что информационные провокации против Азербайджана продолжаются и в настоящее время. Обратив внимание на то, что даже предыдущий президент США Дональд Трамп назвал такие известные издания, как Washington Post и New York Times, фейковыми, глава государства заявил, что это уже стало способом политической борьбы.
«Публикуется ложная информация, а затем с участием нанятых людей проводится обсуждение этой информации, то есть она преподносится как факт. И управляют этим все те же основные неправительственные организации мира», - отметил глава государства, подчеркнув, что Freedom House, Amnesty International, Human Rights Watch, «Репортеры без границ» и схожие структуры финансируются из бюджетов крупных государств, а целью является Азербайджан. «Эти усилия будут продолжаться. Пока мы стоим на страже государственности, ведем независимую политику, это будет продолжаться», - сказал президент Ильхам Алиев, выразив уверенность в том, что антиазербайджанские круги Запада еще не отказались от своей негативной политики», - подчеркнул Али Гусейнли.
Первый вице-спикер отметил, что одним из подтверждающих это фактов является приглашение представителей деструктивной оппозиции и активных участников несанкционированных акций в Азербайджане – Абульфаза Гурбанлы и юриста Субхана Гасанлы на встречу, посвященную ситуации в Азербайджане и проведенную в Белграде при спонсорстве Национального фонда демократии США и Freedom House 10 декабря прошлого года параллельно с Саммитом демократии в Вашингтоне.
«Все это дает основания говорить, что, хотя стратеги, реализующие «цветные революции», сменили форму подачи, содержание их стратегий остается прежним. Однако этот тип деструктивной деятельности не имеет и не может иметь никакого влияния в азербайджанском обществе. Потому что одним из основных элементов политики, осуществляемой нашим государством, является усиление борьбы с кругами, стремящимися создать определенное замешательство, особенно среди молодежи, не полностью сформировавшейся с точки зрения политического мышления, а также ведущими последовательную пропаганду с упором на психологические особенности людей, создание благоприятных условий для достижения нашей молодежью активной гражданской позиции и поощрение мотивации во имя национальных интересов. В своем выступлении на форуме президент Ильхам Алиев выразил доверие молодежи, которая должна взять на себя ответственность за судьбу страны в будущем, и дал свои рекомендации. Он отметил, что наша молодежь должна сделать так, чтобы Азербайджан никогда не смогли победить. Глава государства выразил уверенность в том, что азербайджанская молодежь никогда не поддастся на подобные провокации. Президент отметил, что азербайджанская молодежь неоднократно демонстрировала свое развитие и в гражданской жизни, и в армии, и на границе – одним словом, везде, и выразил уверенность, что молодежь и впредь будет активной и успешной в деле защиты достоинства азербайджанского государства», - сказал Гусейнли.
Все это, по его мнению, подкрепляется еще и тем, что на фоне новых реалий, сложившихся в регионе после великой победы, одержанной Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне, авторитет страны и ее лидера в международном масштабе продолжает стремительно расти.
«То есть Азербайджан одержал уверенную победу над врагом – страной-оккупантом, восстановил свою территориальную целостность, стал полностью независимым государством, которое стремительно развивается. Сейчас, как и в прежние времена, наши соперники не могут действовать открыто и хотят проводить свою политику скрытно. Но сегодня все понимают, что новая политическая конфигурация, общественно-политическая стабильность, сформировавшаяся внутри страны во имя национальных интересов, прочные основы единства народа и власти, гордость народа и безграничное доверие к полководцу-победителю, стремительно растущий рейтинг президента Ильхама Алиева достаточны для нейтрализации внешних угроз и постоянного последовательного ответа на действия некоторых западных кругов, которые не могут переварить успехи Азербайджана», - резюмировал Али Гусейнли.