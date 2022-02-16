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«Освобождение территорий Азербайджана от оккупации в кратчайшие сроки – за 44 дня – в результате осуществляемых президентом Ильхамом Алиевым мер в области национальной и внешней политики, строительства армии, беспокоит многие круги, связанные с армянским капиталом». Об этом АПА заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли. Гусейнли отметил, что если до восстановления территориальной целостности Азербайджана заявления или доклады некоторых международных структур носили своего рода теоретический характер, то сегодня эти структуры пытаются реализовывать проекты, рассчитанные на практические результаты.

«Именно поэтому президент Ильхам Алиев регулярно на основании весомых аргументов излагает свое мнение по этим вопросам. На форуме, посвященном 25-летию Дня азербайджанской молодежи 2 февраля, глава государства еще более конкретно выразил свое отношение к этому вопросу и подверг критике одного из авторов идеи «цветных революций» – Фонд Джорджа Сороса. Президент рассказал о предпринимаемых время от времени попытках некоторых кругов на Западе совершить «цветную революцию» и в Азербайджане, отметив, что информационные провокации против Азербайджана продолжаются и в настоящее время. Обратив внимание на то, что даже предыдущий президент США Дональд Трамп назвал такие известные издания, как Washington Post и New York Times, фейковыми, глава государства заявил, что это уже стало способом политической борьбы. «Публикуется ложная информация, а затем с участием нанятых людей проводится обсуждение этой информации, то есть она преподносится как факт. И управляют этим все те же основные неправительственные организации мира», - отметил глава государства, подчеркнув, что Freedom House, Amnesty International, Human Rights Watch, «Репортеры без границ» и схожие структуры финансируются из бюджетов крупных государств, а целью является Азербайджан. «Эти усилия будут продолжаться. Пока мы стоим на страже государственности, ведем независимую политику, это будет продолжаться», - сказал президент Ильхам Алиев, выразив уверенность в том, что антиазербайджанские круги Запада еще не отказались от своей негативной политики», - подчеркнул Али Гусейнли. Первый вице-спикер отметил, что одним из подтверждающих это фактов является приглашение представителей деструктивной оппозиции и активных участников несанкционированных акций в Азербайджане – Абульфаза Гурбанлы и юриста Субхана Гасанлы на встречу, посвященную ситуации в Азербайджане и проведенную в Белграде при спонсорстве Национального фонда демократии США и Freedom House 10 декабря прошлого года параллельно с Саммитом демократии в Вашингтоне.