Азербайджан назвал условие для увеличения поставок газа в Европу
Азербайджан обладает достаточными резервами для увеличения поставок газа в Европу, однако в отличие от рынка нефти экспорт голубого топлива наращивается лишь при наличии конкретных заявок от потребителей, заявил Anadolu замминистра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.
«Танго танцуют двое. В отличие от рынка нефти, месторождения газа разрабатываются лишь в случае наличия покупателей и подписанных договоренностей», - подчеркнул замминистра.
Солтанов отметил, что без стратегического видения очень сложно сбалансировать спрос и предложение на нефть и газ: «Для начала производства на новом месторождении требуется около 6-7 лет. Кроме того, нужны инвестиции на поддержание инфраструктуры на уже действующих месторождениях. Поэтому важно все просчитывать и подходить к вопросу стратегически. Пандемия коронавируса нарушила эти подсчеты, сформировала неопределенность».
Он также привлек внимание к серьезным усилиям по реализации за рубежом концепции зеленой энергетики. «Несмотря на то, что природный газ считается экологически наиболее безвредным ископаемым, на фоне глобальных климатических изменений даже по этому вопросу имеют место разночтения. Все это отражается на решении банковских структур по выделению кредитов, а также предоставлении прерогатив в стратегических проектах. В итоге дорожает объем работ», - отметил Солтанов.
Замминистра акцентировал внимание на погодным условиях в Европе, где в нынешнем сезоне фиксировались аномальные холода, а также напряженности в отношениях между Украиной и Россией, что в итоге привело к резкому подорожанию газа.
Солтанов напомнил, что Азербайджан сегодня поставляет на европейский рынок 10 млрд кубометров газа, что является значимым объемом для таких стран, как Греция и Болгария.
Замглавы Минэнерго также рассказал о планах расширения третьей фазы работ по разработке месторождения «Шахдениз» в Каспийском море. По его словам, месторождение «Апшерон» также обладает достаточными запасами газа. Кроме того, крупные резервы есть на месторождениях «Шафаг-Асиман», «Умуд» и «Бабек».