Азербайджан назвал условие для увеличения поставок газа в Европу

Азербайджан обладает достаточными резервами для увеличения поставок газа в Европу, однако в отличие от рынка нефти экспорт голубого топлива наращивается лишь при наличии конкретных заявок от потребителей, заявил Anadolu замминистра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

«Танго танцуют двое. В отличие от рынка нефти, месторождения газа разрабатываются лишь в случае наличия покупателей и подписанных договоренностей», - подчеркнул замминистра.

Солтанов отметил, что без стратегического видения очень сложно сбалансировать спрос и предложение на нефть и газ: «Для начала производства на новом месторождении требуется около 6-7 лет. Кроме того, нужны инвестиции на поддержание инфраструктуры на уже действующих месторождениях. Поэтому важно все просчитывать и подходить к вопросу стратегически. Пандемия коронавируса нарушила эти подсчеты, сформировала неопределенность».