Кочарян о Шушинской декларации: Армения станет «дыркой от бублика»

"Декларация говорит о серьезных геополитических процессах на Южном Кавказе не в нашу пользу. Есть такое выражение "дырка от бублика" – если так пойдет, станем ею". Об этом на пресс-конференции 17 февраля заявил экс-президент Армении Роберт Кочарян, комментируя подписанную между Азербайджаном и Турцией Шушинскую декларацию, пишут армянские СМИ.

"Делать вид что вокруг нас ничего не происходит - государственная измена. Декларация говорит о серьезных геополитических процессах на Южном Кавказе не в нашу пользу. Есть такое выражение "дырка от бублика" – если так пойдет, станем ею. Эта декларация фиксирует возросшую роль Турции в регионе, формирование союзнических, стратегических отношений с Азербайджаном", - заявил Р.Кочарян.