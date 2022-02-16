МККК: У членов семей пропавших без вести во время Карабахской войны взято около 800 биологических образцов

Для упрощения в будущем процесса идентификации человеческих останков взяты 793 биологических образца у членов семей 316 человек, пропавших без вести в результате конфликта в 1990 годах, говорится в отчете Международного комитета Красного Креста (МККК) об основных направлениях деятельности его бакинского и бардинского офисов в 2021 году.

Согласно данным отчета, с участием МККК в качестве нейтрального посредника проведено 346 операций по поиску и изъятию человеческих останков на территориях, где велись боевые действия.

Отмечается, что членам семей 347 пропавших без вести была оказана психосоциальная поддержка.