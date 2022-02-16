В Кремле сделали ряд заявлений по Украине

"Мы слышим на протяжении последних суток сообщения о том, что, дескать, Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе, но речь идет о нашей собственной территории. Но никто, ни один западный представитель, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения. А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, ситуация в Украине может выйти за грань информационных атак. "Каждый момент рискует перейти из области информационных атак в последствия, которые вызовут новое воспламенение войны в непосредственной близости от наших границ", - указывает Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Москва уже сформулировала ответ Западу по гарантиям безопасности: "Он был принципиально и концептуально согласован президентом России. И буквально в это время, сейчас Министерство иностранных дел начнет доводить до сведения наших собеседников ответ".