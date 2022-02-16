Зеленский: «Вступлению Украины в НАТО противодействует не только Россия»

Украина долгое время двигается в направлении членства в НАТО, однако прогресса в евроатлантической интеграции пока нет, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Interfax.

"И это не философский вопрос, а есть конкретные причины - из-за противодействия и России, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО, и некоторых стран - членов альянса. И в этом нет никаких секретов", - сказал украинский президент журналистам в Мариуполе Донецкой области, сообщает пресс-служба главы государства.

Он отметил, что вопрос НАТО является одним из тех, из-за которых на Украину оказывается давление: "Главный вопрос - это независимость Украины и ее самостоятельный выбор в любых вопросах, и Украина много лет борется за свое право на это".

Зеленский добавил, что Россия использует вопрос НАТО как оправдание, почему ее войска стоят на украинских границах, а некоторые европейские страны "подыгрывают ей в этом", и все эти действия не позволяют ускорить процесс интеграции Украины в НАТО.