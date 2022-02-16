Какой погоды ждать в Баку и регионах в пятницу

В пятницу, 18 февраля, в Баку и районах Азербайджана осадки не прогнозируются, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы Минэкологии и природных ресурсов.

Так, в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно. День пройдет без осадков, однако ночью и утром местами ожидается слабый туман, морось. Умеренный юго-западный ветер днем временами усилится.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 4-7 градусов выше нуля, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 764 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана также в целом без осадков, ночью и утром местами туман. Юго-западный ветер в некоторых регионах усилится. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.