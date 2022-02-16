Москва сегодня ответит на предложения Вашингтона по гарантиям безопасности

Россия подготовила ответ на послание США в рамках диалога по гарантиям безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров со своим итальянским коллегой Луиджи ди Майо.

"Завершаем анализ американского письма. Рассчитываю, что в самое ближайшее время вы узнаете о том, как будет развиваться ситуация дальше. По крайней мере мы сегодня направим это письмо американской стороне", — цитирует Лаврова РИА Новости.

Министр отметил, что российская сторона намерена обнародовать документ через несколько часов после того, как передаст его в Вашингтон в бумажной и электронной форме: "Мы считаем, что необходимо, чтобы интересующиеся члены гражданского общества наших стран представляли, что происходит. Иначе, если это держать в секрете, как предпочитают наши коллеги из Вашингтона и Брюсселя, общественное мнение будет забиваться той ложью и откровенной пропагандой, которая сейчас заполняет информационное пространство".