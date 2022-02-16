Лукашенко не исключает признания «ДНР» и «ЛНР»

Беларусь может признать независимость так называемых «Донецкой и Луганской республик», если это сделает Россия, заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше для России и для Беларуси. Но это будет совместное решение», — подчеркнул Лукашенко, добавив, что в связи с обострением ситуации в Донбассе Минск готов оказать России любую поддержку: «военную и, если будет надо, экономическую».

«Поделимся последним куском хлеба, точно так и со страдальцами на Донбассе. Если это в Чернигове — и черниговцам будем помогать. Это наша твердая позиция», — сказал президент Беларуси.