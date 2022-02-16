Азербайджанская фигуристка завершила выступление на Олимпиаде
Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова выступила на Олимпийских играх в Пекине с произвольной программой.
За свое выступление наша спортсменка получила 118,15 балла. Напомним, что после короткой программы у нее было 61,82 балла и она занимала 16-е место. Таким образом, в сумме двух выступлений Рябова имеет 179,97 балла и на данный момент занимает 4-е место. Но пока не выступили 15 лучших фигуристок.
18-летняя Екатерина Рябова выступает за Азербайджан с 2018 года. Москвичку тренируют ее родители – Алексей Рябов и Екатерина Бандурина. Хореограф – Лариса Шило.
Ее лучшие результаты – 6-е места на чемпионатах Европы 2020 и 2022 годов, 12-е место на чемпионате мира-2021. Она также выступала на Юношеской Олимпиаде в Лозанне, где стала 8-й.