В Киргизии возбудили дело по факту пыток музыканта: если в Казахстане не накажут истязателей
В Киргизии возбудили уголовное дело по факту пыток музыканта Викрама Рузахунова в Казахстане, пишет Sputnik Казахстан.
Дело возбудил прокурор Ленинского района Бишкека, сообщил адвокат Нурбек Токтакунов.
"Это значит, что начинает работать пункт 6 со. 51 Конституции КР, что государство защищает своих граждан и за пределами страны. Если казахстанские власти не накажут истязателей Викрама, тогда наши власти должны будут найти и наказать их", - пояснил адвокат музыканта.
Он отметил, что казахстанское Агентство по противодействию коррупции также начало своё расследование "этого зверства": "Теперь все зависит от взаимодействия казахских и киргизских органов правопорядка в рамках кишиневских соглашений о сотрудничестве".