На горячую линию МЧС «112» поступила информация о пожаре возле станции метро «Улдуз» в Наримановском районе столицы.

Сразу после получения информации на место происшествия были привлечены подразделения противопожарной охраны МЧС, говорится в сообщении ведомства.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в цехе прессования легких металлов, расположенном под навесом бетонной конструкции общей площадью 800 квадратных метров, горят отходы и остатки битума.

Благодаря оперативным мерам, принятым пожарными, пожар был потушен в короткие сроки, не допущено его распространение на большую площадь. В результате пожара на площади 50 квадратных метров сгорели металлические отходы и остатки битума. От огня были защищены цеха и станки.