В Кремле раскритиковали главу МИД Франции: раскрыл детали беседы Путина и Макрона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подверг критике главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана за раскрытие деталей беседы российского и французского лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона об обращении Госдумы по «ДНР» и «ЛНР», указав на искажение нюансов.

ТАСС напоминает, что французский министр ранее заявил, что Путин якобы сказал Макрону на переговорах в Москве, что обращение о признании «ДНР» и «ЛНР» - это инициатива КПРФ и президент не будет принимать ее в расчет.

Песков отметил, что подобные заявления дипломата не помогают, а скорее вредят ситуации. По его словам, Москва с уважением относится к усилиям французского министра по урегулированию конфликта в Донбассе и развитию российско-французских отношений, "но в данном случае подобные заявления раскрывают суть и содержание закрытых доверительных переговоров глав государств".

"Это не в наших правилах, мы никогда этого не делаем и не считаем правильным, ибо в следующий раз это просто помешает лидерам доверительно говорить друг с другом, если они не будут уверены, что все сказанное будет растиражировано через несколько дней в СМИ, это ограничивает их маневры в обсуждении весьма чувствительных и сложных тем. И очень важно, что нюансы здесь искажены в заявлении господина министра, а это в такой чувствительной и ответственной ситуации, как сегодня, чрезвычайно вредно", - передает агентство слова Пескова.