В январе текущего года иностранные предприятия и организации направили в основной капитал 296,1 млн манатов.

Как сообщает Государственный комитет по статистике Азербайджана, 292,3 млн манатов (98,7%) средств, направленных в основной капитал за счет средств зарубежных стран и международных организаций, принадлежат инвесторам из Великобритании, США, Японии, Швейцарии, Турции, Норвегии, Малайзии, Индии, России и Ирана.

Из строительных работ, выполненных строительными предприятиями в январе 2022 года, 53,3% составили строительство, реконструкция и расширение, 16,9% - капитальный ремонт, 5,7% - текущий ремонт и 24,1% - другие строительные работы. Негосударственные строительные предприятия выполнили 90,8% от общего объема строительных работ.