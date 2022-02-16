Большая часть российской армии все еще на границе с Украиной Майкл Бом комментирует haqqin.az
«Решение об отводе российских войск от украинской границы касается лишь небольшого контингента военных и техники. А большая часть российской армии по-прежнему сконцентрирована на границе с Украиной». Об этом haqqin.az сказал американский политолог Майкл Бом, комментируя сделанное накануне заявление президента США Джо Байдена о том, что российское вторжение в Украину «все еще очень вероятно». Байден призвал президента Путина продолжить переговоры во избежание серьезных последствий.
Напомним, сегодня, 17 февраля, влиятельная американская газета Politico назвала новые даты возможного «вторжения» России в Украину. Авторы статьи ссылаются на мнения аналитиков и утверждают, что вторжение произойдет 20 февраля.
«Если в предстоящие дни и недели Россия вторгнется в Украину, то человеческие потери для украинской стороны будут огромными, - заявил, в частности, президент США. - Но и стратегические потери России также будут огромными. Нападение на Украину осудит подавляющее большинство представителей международного сообщества. Мир не забудет, что Россия выбрала ненужную смерть и разрушение. Вторжение в Украину окажется раной, которую Россия нанесет самой себе. США, наши союзники и партнеры ответят на это решительно».
Одновременно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что заверения Москвы об отводе части войск от Украины не соответствуют действительности.
«Пока мы не видели никакой деэскалации на местах. Напротив, судя по всему, Россия продолжает наращивать военное присутствие», - заявил Столтенберг на пресс-конференции в среду.
По мнению Майкла Бома, основная масса воинских частей, переброшенных из отдаленных регионов России, будет оставаться на украинской границе. А потому опасения относительно возможного вторжения России на украинскую территорию вполне обоснованы и будут рассматриваться до тех пор, пока все стянутые к границе с Украиной российские подразделения не вернутся в свои казармы. Таким образом, слишком рано говорить о том, что угроза вторжения полностью миновала. Наоборот, с принятием Госдумой законопроекта о признании независимости «ДНР» и «ЛНР» она только возросла.
В частности, рассматривая вариант, при котором Москва признает независимыми «ДНР» и «ЛНР», после чего по просьбе лидеров сепаратистов введет в Донбасс свои войска, Майкл Бом не сомневается, что такое развитие событий будет квалифицировано Западом как вторжение России в Украину.
Американский эксперт подчеркнул, что вопрос о признании независимости «ДНР» и «ЛНР» накалил и без того взрывоопасную ситуацию вокруг Украины. Даже если российские войска будут отведены, но при этом Москва признает независимость «ДНР» и «ЛНР», такой шаг вызовет мощную эскалацию напряженности в регионе, за которой последует введение Западом новых антироссийских санкций.
Отметим, что депутаты Госдумы поддержали большинством голосов проект постановления об обращении к президенту Путину с просьбой о признании независимости «ЛНР» и «ДНР», разработанный КПРФ.
Позже на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве Путин прокомментировал обращение Госдумы, заявив, что будет рассматривать все варианты решения проблем Донбасса и остановится на оптимальном.