Записал: Ага Гасымлы, собкор 16:10

«Решение об отводе российских войск от украинской границы касается лишь небольшого контингента военных и техники. А большая часть российской армии по-прежнему сконцентрирована на границе с Украиной». Об этом haqqin.az сказал американский политолог Майкл Бом, комментируя сделанное накануне заявление президента США Джо Байдена о том, что российское вторжение в Украину «все еще очень вероятно». Байден призвал президента Путина продолжить переговоры во избежание серьезных последствий.

Напомним, сегодня, 17 февраля, влиятельная американская газета Politico назвала новые даты возможного «вторжения» России в Украину. Авторы статьи ссылаются на мнения аналитиков и утверждают, что вторжение произойдет 20 февраля. «Если в предстоящие дни и недели Россия вторгнется в Украину, то человеческие потери для украинской стороны будут огромными, - заявил, в частности, президент США. - Но и стратегические потери России также будут огромными. Нападение на Украину осудит подавляющее большинство представителей международного сообщества. Мир не забудет, что Россия выбрала ненужную смерть и разрушение. Вторжение в Украину окажется раной, которую Россия нанесет самой себе. США, наши союзники и партнеры ответят на это решительно». Одновременно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что заверения Москвы об отводе части войск от Украины не соответствуют действительности. «Пока мы не видели никакой деэскалации на местах. Напротив, судя по всему, Россия продолжает наращивать военное присутствие», - заявил Столтенберг на пресс-конференции в среду.