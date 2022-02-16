Арестован бывший начальник финансовой службы Военно-воздушных сил Азербайджана полковник Джалал Кязымов.

В Бакинском военном суде рассмотрено представление следственного органа для избрания меры пресечения Джалалу Кязымову в связи с выявлением финансовых нарушений в Министерстве обороны, сообщили haqqin.az в суде.

На заседании под председательством судьи Джамала Рамазанова было рассмотрено представление. В отношении Кязымова избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

Дж. Кязымов обвиняется в хищении более одного миллиона манатов.