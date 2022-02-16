Прокуратура распространила заявление в связи со смертью пяти человек в Гусаре.

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что 17 февраля поступила информация о смерти Русифа Шихова, 1987 года рождения, его супруги Амины Шиховой, 1993 года рождения и трех их несовершеннолетних детей в многоквартирном жилом доме в городе Гусар.

Сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта осмотрели место происшествия и тела умерших. В результате предварительного осмотра было установлено, что предположительно смерть наступила вследствие отравления угарным газом.

Прокуратурой Гусарского района возбуждено уголовное дело по статье 314.3 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) УК Азербайджана.