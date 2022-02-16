Прокуратура о смерти пяти человек в Гусаре обновлено
Прокуратура распространила заявление в связи со смертью пяти человек в Гусаре.
В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что 17 февраля поступила информация о смерти Русифа Шихова, 1987 года рождения, его супруги Амины Шиховой, 1993 года рождения и трех их несовершеннолетних детей в многоквартирном жилом доме в городе Гусар.
Сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта осмотрели место происшествия и тела умерших. В результате предварительного осмотра было установлено, что предположительно смерть наступила вследствие отравления угарным газом.
Прокуратурой Гусарского района возбуждено уголовное дело по статье 314.3 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) УК Азербайджана.
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В Гусарском районе пять членов одной семьи умерли от отравления угарным газом, передает АПА.
Трагический инцидент произошел на территории города Гусар. Пять человек были обнаружены мертвыми в одном из домов в городе.
На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов. По предварительной версии, погибшие отравились угарным газом.