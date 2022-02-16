Путешественники из зарубежных стран в Кельбаджаре фото
Группа известных путешественников из зарубежных стран посетила освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, сообщает АПА.
В рамках визита, организованного накануне 30-летия Ходжалинского геноцида, делегация, состоящая из известных путешественников, ознакомилась с учиненными армянами разрушениями в Кельбаджаре, а также с реализацией там инфраструктурных проектов.
Отметим, вчера делегация побывала в Шуше и Агдаме.
Далее делегация посетит Лачин, Губадлы и Зангилан.
Поездка в Карабах и Восточный Зангезур организована международным клубом NomadMania, объединяющим известных путешественников, побывавших не менее чем в 100 странах мира. Руководитель клуба Гарри Митсидис тоже в числе прибывших гостей.