Два министерства договорились сотрудничать в сфере инновационного образования

Сегодня состоялась церемония подписания протокола о намерениях между Министерством образования и Министерством цифрового развития и транспорта. Документ подписали министр образования Эмин Амруллаев и министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

Основной целью подписания протокола является сотрудничество по цифровизации, инновациям и вопросам, которые будут способствовать развитию образования в общеобразовательных учреждениях.