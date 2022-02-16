Два министерства договорились сотрудничать в сфере инновационного образования
Сегодня состоялась церемония подписания протокола о намерениях между Министерством образования и Министерством цифрового развития и транспорта. Документ подписали министр образования Эмин Амруллаев и министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.
Основной целью подписания протокола является сотрудничество по цифровизации, инновациям и вопросам, которые будут способствовать развитию образования в общеобразовательных учреждениях.
В рамках этого сотрудничества на первом этапе при лицее İstedad («Талант») в Сумгаите будет создан Центр инноваций. Целью центра является выявление талантливых учащихся в области математики, информатики, робототехники, развитие их потенциала, повышение навыков работы с информационными технологиями, умений кодирования, а также подготовка учащихся к местным и международным олимпиадам, конкурсам.
Выступивший на церемонии министр образования Эмин Амруллаев высоко оценил подписание протокола о намерениях. Министр образования подчеркнул важность данной инициативы, инициированной Министерством цифрового развития и транспорта, с точки зрения выявления и развития навыков талантливых учащихся, реализации инновационных образовательных проектов.
Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев заявил, что, согласно «Национальным приоритетам социально-экономического развития: Азербайджан 2030», определенным президентом Ильхамом Алиевым, в Азербайджане должны быть созданы сильный человеческий капитал и инновационное пространство. По словам министра, добиться этого можно только за счет повышения знаний в области точных наук, технологий, информационных технологий, подготовки специалистов в этой области.
После церемонии подписания министры ознакомились с созданными в лицее условиями, встретились с учащимися и обсудили интересующие их вопросы.