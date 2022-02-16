Посол Литценбергер: Азербайджан может гордиться работой таможенников

17:09

В рамках программы Государственного департамента США 2022 года по экспортному контролю и безопасности границ (EXBS) 17 февраля в дар Государственному таможенному комитету Азербайджанской Республики было передано специальное мобильное оборудование. В пресс-службе Государственного таможенного комитета haqqin.az сообщили, что в мероприятии, проведенном в связи с этим, приняли участие делегации под руководством чрезвычайного и полномочного посла США в Азербайджане Эрл Литценбергера и председателя Государственного таможенного комитета генерал-полковника таможенной службы Сафара Мехтиева. Поблагодарив за предоставленную помощь, председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев с удовлетворением рассказал об отношениях между Азербайджаном и США, отметив, что этому сотрудничеству способствовали эффективные и деловые отношения таможенных органов двух стран.

Он подчеркнул, что целенаправленные реформы, проводимые в стране под руководством президента Ильхама Алиева, создали благоприятные условия для гибкости, эффективности и прозрачности таможенного дела, а благодаря применяемым новшествам наблюдаются значимые успехи как в фискальной области, так и в борьбе с правонарушениями, а также в упрощении таможенных операций и ускорении процессов пересечения границ. Отметив, что азербайджанская таможня уделяет особое внимание международному сотрудничеству, председатель ГТК поблагодарил США за их поддержку в укреплении потенциала сотрудников, приобретении новых технологий в сфере таможенного дела, овладении знаниями и навыками, изучении современных практик и подходов. Подчеркнув, что взаимодействие таможенных органов двух стран внесло важный вклад в общую работу, особенно в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, председатель комитета выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество будет и впредь расширяться. Чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Азербайджане Эрл Литценбергер отметив, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Соединенными Штатами, выразил удовлетворение взаимным сотрудничеством за эти годы между двумя странами.