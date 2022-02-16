Саудовская Аравия отказалась нарастить добычу нефти для снижения цен на энергоноситель по просьбе президента США Джо Байдена, пишет обозреватель Wall Street Journal Бенуа Фокон.

Автор отметил, что подорожание топлива поставило Эр-Рияд перед дилеммой: помочь Западу справиться с этим или придерживаться соглашения ОПЕК, которое приносит выгоду Москве и увеличивает траты Вашингтона. "Крупнейший в мире экспортер сырой нефти решил встать на сторону России", - добавил он.

Фокон также напомнил, что глава Белого дома неоднократно просил государства Персидского залива активно наращивать добычу энергоресурса, который после пандемии обходится американцам в два раза дороже. Байден стал еще более настойчивым, когда цена нефти приблизилась к отметке $100 за баррель. В ответ на это Саудовская Аравия сообщила, что будет соблюдать соглашение, в рамках которого страны ОПЕК и Россия договорились увеличивать производство на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно.