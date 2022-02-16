Зеленский отправился на передовую в Донбассе

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передней линии обороны, где продолжаются интенсивные перестрелки. Об этом сообщает сайт президента Украины.

В.Зеленский осмотрел образцы новейшего вооружения и военной техники, переданные в подразделения Вооруженных сил Украины, в том числе переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и NLAW, а также гранатомет М141.

Лидер Украины также осмотрел передовые позиции и ознакомился с оперативно-тактической обстановкой в зоне ответственности подразделений ВСУ.