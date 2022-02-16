Генпрокуратура продолжает борьбу с незаконной вырубкой лесов

По результатам предварительных следственных мероприятий Управлением внеуголовных производств возбуждено 5 уголовных дел по фактам незаконной вырубки деревьев в Сумгаите, а также в Ленкоранском, Лерикском и Хачмазском районах. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что при участии специалистов Министерства экологии и природных ресурсов выявлены факты значительной вырубки в горных лесах Лерикского района.

«Самовольная вырубка деревьев в нарушение установленного законодательством порядка, а также халатное отношение должностных лиц, ответственных за защиту растений, будет расследовано следственными органами внутренних дел и прокуратур соответствующих районов», - заявили в Генпрокуратуре Азербайджана.