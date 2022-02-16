Золото подорожало из-за ситуации вокруг Украины и инфляции в США

Стоимость золота на бирже Comex (входит в CME Group) достигла максимума с 11 июня 2021 года на фоне геополитической напряженности и высоких темпов роста инфляции в США.

Спотовая цена на золото днем выросла на 0,93% - до $1.885,74 за тройскую унцию, ранее достигнув максимального уровня с 11 июня в $1.892,91.

"На рост стоимости золота влияет геополитическое напряжение вокруг Украины и высокий темп роста инфляции в США", - прокомментировал ситуацию ТАСС старший аналитик "Атона" Андрей Лобазов.

"Если говорить о более долгосрочном горизонте, заглядывая в 2023 год, то нельзя не обратить внимание на растущую себестоимость производства золота из-за глобальной инфляции - это может оказать поддержку цене на этот металл", - отметил российский эксперт.