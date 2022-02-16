Хаменеи назвал доводы Запада «абсурдом»

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи, выступая перед жителями Тебриза, сделал заявление по поводу ядерной программы страны, передает IRNA.

Он отметил, что мир с каждым днем становится все более зависимым от ядерной энергии, и Иран рано или поздно тоже будет остро нуждаться в мирном атоме.

«Запад знает, что ядерная программа Ирана носит мирный характер, но политики делают абсурдные и бессмысленные заявления о том, что официальный Тегеран близок к созданию атомной бомбы», - заявил Хаменеи.

Он добавил, что Иран будет мирно использовать ядерную энергию.

«Они это знают, но хотят, чтобы наш народ столкнулся с трудностями в будущем, когда будет нуждаться в этой энергии», - подчеркнул верховный лидер страны.