«Жить с вирусом еще 10 лет»: глава BioNTech считает, что общество должно смириться

Генеральный директор и соучредитель германской компании BioNTech Угур Шахин считает, что мир становится все лучше и лучше готов к появлению новых штаммов коронавируса.

"Появятся другие варианты, поскольку вирус будет продолжать мутировать. Но мы постоянно узнаем больше и все лучше и лучше готовимся", - сказал Шахин в интервью агентству Франс Пресс.

Глава компании добавил, что общество должно смириться с тем фактом, что ему "придется жить с вирусом еще 10 лет". Шахин не уточнил, как, по его мнению, изменится ситуация по истечении этих 10 лет.

По словам Шахина, данные продолжающихся клинических испытаний вакцины его компании, адаптированной к омикрон-штамму, будут доступны в марте.