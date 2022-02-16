Россия ответила на предложения США по гарантиям безопасности обновлено 18:35
«Москва передала послу США в России Джону Салливану реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.
Отмечается, что в четверг, 17 февраля, приглашенному в МИД России послу США Джону Салливану была передана следующая реакция на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между РФ и США о гарантиях безопасности.
«Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности», — говорится в сообщении МИД, передает РИА Новости.
Уточняется, что речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год, когда был подписан Основополагающий акт Россия - НАТО.
«В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера», — следует из текста ответа.
В документе подчеркивается, что никакого вторжения в Украину нет и не планируется.
«Утверждения об ответственности России за эскалацию нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности», — говорится в сообщении ведомства.
Министерство отметило, что «российские обязательства по Будапештскому меморандуму 1994 года никакого отношения к внутриукраинскому конфликту не имеют, а также напомнило, что утрата государством территориальной целостности произошла в результате внутренних процессов». В тексте документа отмечается, что для урегулирования ситуации нужно, чтобы Киев выполнял Минские соглашения, а Запад прекратил накачивать страну оружием и отозвал оттуда всех своих инструкторов.
«Вызывает тревогу нарастающая военная активность США и НАТО непосредственно у российских рубежей, тогда как наши «красные линии» и коренные интересы в области безопасности, а также суверенное право России на их защиту по-прежнему игнорируются», — указали в ведомстве.
В документе подчеркивается, что требования вывести войска из определенных регионов на российской территории неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей.
Напомним, что ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия подготовила ответ на послание США в рамках диалога по гарантиям безопасности. Он также отметил, что документ будет опубликован через несколько часов после передачи американской стороне.