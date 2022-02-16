«Москва передала послу США в России Джону Салливану реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

Отмечается, что в четверг, 17 февраля, приглашенному в МИД России послу США Джону Салливану была передана следующая реакция на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между РФ и США о гарантиях безопасности.

«Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности», — говорится в сообщении МИД, передает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год, когда был подписан Основополагающий акт Россия - НАТО.

«В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера», — следует из текста ответа.