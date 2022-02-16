Лига конференций: «Карабах» против «Марселя» в историческом матче

Сегодня в полночь по бакинскому времени на стадионе «Велодром» во французском Марселе начнется первый матч раунда плей-офф Лиги конференций между местным «Олимпик Марселем» и азербайджанским « Карабах ом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем.

До, во время и после игры в Марселе на стадионе и вокруг него будут применены повышенные меры безопасности во избежание провокаций со стороны представителей армянской диаспоры во Франции. В связи с этим АФФА заранее обратилась в УЕФА и Федерацию футбола Франции.

«Карабах» стал первым азербайджанским клубом, которому удалось преодолеть групповой этап еврокубков, так что матч с «Марселем» будет для нашего футбола историческим. В квалификации команда Гурбана Гурбанова прошла израильский «Ашдод» (0:0, 1:0), кипрский АЕЛ (1:1, 1:0) и шотландский «Абердин» (1:0, 3:1).

На групповой стадии «Карабах» занял 2-е место, не сумев опередить швейцарский «Базель». Впрочем, вопиющая ошибка хорватского арбитра Франа Йовича, когда не был засчитан чистейший гол «Карабаха», до сих пор свежа в памяти. В том матче «Карабах» мог уже в самом начале повести в счете, но после судейского произвола пропустил три мяча и проиграл со счетом 0:3. Первый матч со швейцарцами, проходивший в Баку, завершился вничью 0:0.

Также в одной группе с вице-чемпионом Азербайджана были кипрская «Омония» (4:1, 2:2) и казахстанский «Кайрат» (2:1, 2:1).

Заняв 2-е место в группе, «Карабах» стал участником раунда плей-офф. А «Базель» с 1-й позиции вышел напрямую в 1/8 финала.

«Марсель» начал выступление с групповой стадии Лиги Европы, где занял 3-е место в квартете с турецким «Галатасараем», итальянским «Лацио» и российским «Локомотивом». Согласно новому регламенту еврокубковых турниров, 3-я строчка дала «Марселю» право перебраться в Лигу конференций.

Ответная встреча между «Карабахом» и «Марселем» состоится 24 февраля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.