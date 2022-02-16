Билл Гейтс заявил о скором окончании пандемии
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что омикрон-штамм коронавируса станет последней острой фазой пандемии и приведет к ее окончанию, передает ТАСС со ссылкой на его интервью в немецкой газете Suddeutsche Zeitung.
По его словам, волна заболеваемости, вызванная омикрон-штаммом коронавируса, будет последней острой фазой пандемии, однако он выразил опасения, что вскоре все забудут об этой пандемии и переключатся на другие кризисы.
«Вот почему посыл сейчас должен звучать следующим образом: нам всем следует разумно подготовиться к другим пандемиям. Инвестиции в обеспечение готовности к пандемии невелики по сравнению с ущербом от нее», - сказал бизнесмен.
Гейтс полагает, что необходимо вкладывать денежные средства по трем основным направлениям: мониторинг возможных вспышек инфекций, международные исследования, касающиеся диагностики и лечения пациентов, а также развитие систем здравоохранения.
«Эта пандемия стала трагедией для всех. Нам повезло, она могла быть в десять раз опаснее», - подытожил он.