Билл Гейтс заявил о скором окончании пандемии

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что омикрон-штамм коронавируса станет последней острой фазой пандемии и приведет к ее окончанию, передает ТАСС со ссылкой на его интервью в немецкой газете Suddeutsche Zeitung.

По его словам, волна заболеваемости, вызванная омикрон-штаммом коронавируса, будет последней острой фазой пандемии, однако он выразил опасения, что вскоре все забудут об этой пандемии и переключатся на другие кризисы.

«Вот почему посыл сейчас должен звучать следующим образом: нам всем следует разумно подготовиться к другим пандемиям. Инвестиции в обеспечение готовности к пандемии невелики по сравнению с ущербом от нее», - сказал бизнесмен.