Зеленский: Украина не пойдет на переговоры с боевиками

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на переговоры с боевиками, потому что они бессмысленны, передает РБК-Украина.

По словам главы украинского государства, боевики ничего не решают по вопросам политики.

«Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть, и в детский сад попасть, в школу… Вот это они решают», - сказал он.