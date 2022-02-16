Зеленский: Украина не пойдет на переговоры с боевиками
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на переговоры с боевиками, потому что они бессмысленны, передает РБК-Украина.
По словам главы украинского государства, боевики ничего не решают по вопросам политики.
«Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть, и в детский сад попасть, в школу… Вот это они решают», - сказал он.
Зеленский заявил, что с боевиками можно решать только вопросы обмена пленными, а политические вопросы решаются только через Россию.
«И поэтому Россия поднимает вопрос о том, чтобы выставить их субъектами. Но на самом деле это невозможно, это затягивание процесса. Россияне знают, что мы не хотим с ними разговаривать, потому что они ничего не решают. А зачем вы нам кого-то отправляете посредниками? Давайте говорить с вами – у нас же нет предубеждений насчет вас», - сказал Зеленский.