По факту протеста водителей грузовиков в Баку начато уголовное дело
«По факту перекрытия проспекта Гейдара Алиева протестующими водителями грузовиков заведено уголовное дело». Об этом haqqin.az сообщил старший инспектор Управления Государственной дорожной полиции (ГПС) города Баку майор полиции Араз Аскерли.
Он отметил, что по данному факту в Управлении полиции Наримановского района Баку возбуждено уголовное дело по статье 233 УК АР.
Напомним, что ранее сегодня на проспекте Гейдара Алиева на территории Наримановского района четыре грузовика перекрыли дороги. Водители автомобилей выразили протест против действий начальника Государственной службы автомобильного транспорта Анара Рзаева и начальника отдела Мелика Алиева.