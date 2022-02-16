Токаев: нельзя предать забвению усилия Нурсултана Назарбаева

«Как глава государства я убежден, что нельзя предавать забвению вклад и усилия Нурсултана Назарбаева за все эти 30 лет. Это было бы неуважением к истории. Он заложил основы нашей государственности, внес большой вклад в укрепление страны. Мы обязаны дать объективную оценку его деятельности. Если у первого президента есть недостатки, то нужно воспринимать их как назидание молодым руководителям». Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает «Спутник Kazakhstan».

Комментируя январские события, казахстанский лидер отметил, что в основе массовых протестов лежат острые социальные проблемы.

«Большая часть населения имеет низкий уровень жизни. Мы должны признать этот факт. В то же время львиная доля богатств государства сконцентрирована в руках узкой группы людей. Усиливается неравенство. Это порождает протестные настроения. Об этом я говорил в парламенте и в других своих выступлениях. К сожалению, мы стали свидетелями того, что недовольством граждан воспользовались террористы и преступники», - сказал Токаев в ходе интервью.