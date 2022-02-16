Байден: угроза вторжения России в Украину очень высока

Президент США Джо Байден считает очень высокой угрозу российского вторжения в Украину. Такое мнение он высказал, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов в Белом доме.

По его словам, власти России не отвели какие-либо войска, а перебросили еще сил.

«Есть причины считать, что они заняты операциями под чужим флагом для получения предлога войти на территорию Украины. Все признаки, которые у нас есть, указывают на то, что они готовы напасть на Украину», - заявил Байден.