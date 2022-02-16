Потрясающий прием азербайджанского дзюдоиста и медаль на турнире «Большого шлема» видео, обновлено 20:38
Яшар Наджафов в финале весовой категории до 66 кг уступил израильтянину Баруху Шмаилову и стал обладателем серебряной награды.
Соревнования завершатся 19 февраля. В составе сборной Азербайджана есть две потери. Положительные тесты на коронавирус сдали Рустам Оруджев и Мурад Фатиев. Оба не выступят на турнире. Согласно израильским законам, оба помещены на 5-дневный карантин.
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Сегодня в Тель-Авиве стартовал турнир «Большого шлема» по дзюдо, в котором принимают участие и азербайджанские спортсмены.
В первый день соревнований на татами вышли Кярамят Гусейнов (60 кг), Балабек Агаев (60 кг) и Яшар Наджафов (66 кг).
Удачнее других выступил Наджафов, который пробился в финал. Он победил соперников из Украины, Израиля, Испании и Монголии, а в финале поборется с еще одним израильтянином Барухом Шмаиловым.
Монгольского спортсмена Херлена Ганболда Наджафов победил приемом, который вызвал восторг болельщиков и специалистов, а видео этого момента было опубликовано на странице Международной федерации дзюдо в соцсетях.