Яшар Наджафов в финале весовой категории до 66 кг уступил израильтянину Баруху Шмаилову и стал обладателем серебряной награды.

Соревнования завершатся 19 февраля. В составе сборной Азербайджана есть две потери. Положительные тесты на коронавирус сдали Рустам Оруджев и Мурад Фатиев. Оба не выступят на турнире. Согласно израильским законам, оба помещены на 5-дневный карантин.

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Сегодня в Тель-Авиве стартовал турнир «Большого шлема» по дзюдо, в котором принимают участие и азербайджанские спортсмены.