Посол Ашрафханов рассказал Фикрету Мамедову о применении в Узбекистане системы ASAN

Развитие сотрудничества в сфере юстиции, борьба с коррупцией, внедрение инноваций – эти темы сегодня обсудил министр юстиции Фикрет Мамедов с послом Узбекистана в Баку Бахромом Ашрафхановым.

Выразив удовлетворение развитием двусторонних отношений между странами, глава Минюста подчеркнул особую роль глав государств в развитии двусторонних связей, особо отметив поддержку дружественного Узбекистана в ходе Отечественной войны. Касаясь правовой базы отношений, он напомнил, что в прошлом году в рамках форума "Ташкентская правовая весна" министерства юстиции двух стран подписали новую программу сотрудничества.

Посол Ашрафханов, в свою очередь, подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений, отметил, что посетил в составе дипломатического корпуса освобожденные от оккупации территории, выразив удовлетворение восстановлением мира в регионе.