Посол Ашрафханов рассказал Фикрету Мамедову о применении в Узбекистане системы ASAN
Развитие сотрудничества в сфере юстиции, борьба с коррупцией, внедрение инноваций – эти темы сегодня обсудил министр юстиции Фикрет Мамедов с послом Узбекистана в Баку Бахромом Ашрафхановым.
Выразив удовлетворение развитием двусторонних отношений между странами, глава Минюста подчеркнул особую роль глав государств в развитии двусторонних связей, особо отметив поддержку дружественного Узбекистана в ходе Отечественной войны. Касаясь правовой базы отношений, он напомнил, что в прошлом году в рамках форума "Ташкентская правовая весна" министерства юстиции двух стран подписали новую программу сотрудничества.
Посол Ашрафханов, в свою очередь, подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений, отметил, что посетил в составе дипломатического корпуса освобожденные от оккупации территории, выразив удовлетворение восстановлением мира в регионе.
В ходе беседы были отмечены мероприятия по эффективной имплементации подписанной программы сотрудничества, в том числе по изучению передового опыта. В частности, посол подчеркнул, что Узбекистан проявляет большой интерес к реформам, проводимым в Азербайджане, цифровыми инновациями в сфере юстиции, а также моделью ASAN – последняя уже внедряется в стране.
Стороны также договорились о проведении в Азербайджане практических тренингов для работников юстиции Узбекистана. Кроме того, Фикрет Мамедов, проинформировав посла о деятельности Международной ассоциации антикоррупционных органов, вице-президентом которой он является, пригласил Узбекистан принять участие в ее работе. Предложение было встречено с удовлетворением.